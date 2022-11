Tunisie: Embarcation disparue - Zarzis sur le qui-vive

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Mais l'accalmie n'a pas duré longtemps puisque les confrontations ont repris de plus belle à Mouensa, Hchem et Chkirbène, des localités qui se trouvent loin de Souihel où habitent les familles des disparus.

Des jets de pierres et des pneus brûlés partout, d'un côté, matraques et gaz dégagé par les bombes atteignant les écoles primaires du centre ville, les garderies, crèches, jardins d'enfants, administrations, institutions financières, de l'autre.

Par ailleurs, c'est devant le district de la garde maritime que les affrontements ont atteint un niveau plus grave et la situation a failli échapper à tout contrôle.

Et ce qui devait arriver arriva. Un jet de pierre, probablement de la part d'un jeune, était à l'origine de l'étincelle. Certains enfants et femmes ont été asphyxiés et transportés à l'hôpital régional de la ville.

