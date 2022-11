Afrique: Mondial 2022 - Les Joueurs et le staff du Ghana signent un code de bonne conduite

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ce code, à en croire les médias ghanéens, impose les normes, règles, devoirs et responsabilités ou bonnes pratiques de chacun ainsi que le comportement collectif des membres de la délégation lors du Mondial. Les joueurs et tout le staff sont donc appelés à avoir un haut niveau d'intégrité tout le long de leur séjour au Qatar.

Voila qui va permettre d'apporter un peu plus de sérénité et d'ordre au sein de la sélection et de l'ensemble de la délégation ghanéenne présente à la Coupe du monde 2022.

