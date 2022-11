Togo: Dégâts climatiques - Un accord en bonne voie

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le sujet des " pertes et dommages " a été dans l'impasse presque tout au long du sommet, jusqu'à ce que l'Union européenne crée la surprise jeudi soir tard en mettant sur la table une proposition pour établir un fonds consacré à ce problème de plus en plus dramatique.

Pour alimenter ce fonds, il est question de " mobiliser des ressources nouvelles et supplémentaires " et d'établir " de nouveaux accords de financement pour aider les pays en développement ". La porte est donc ouverte non seulement aux fonds privés, mais c'est aussi une manière d'inciter les pays en développement qui le peuvent à mettre la main au porte-monnaie sans leur mettre le couteau sous la gorge, décrypte la responsable plaidoyer d'une ONG.

Présentée par la présidence égyptienne de la COP 27, la proposition de texte sur cette question suggère de " créer un fonds de réponse aux pertes et dommages ", et de mettre en place un " comité de transition " pour qu'il en élabore le fonctionnement et les financements d'ici la prochaine COP, aux Emirats arabes unis, dans un peu plus d'un an.

