Afrique: Mondial 2022 - Salah soutient la Croatie contre le Maroc

La Croatie est dans le Groupe F aux côtés du Maroc (premier adversaire le 23 novembre 2022 à 10H GMT), du Canada et de la Belgique. On attend de voir si cela va se réaliser car Salah a dit en aout dernier qu'il pourrait se rendre au Qatar lors du Mondial 2022.

L'Egyptien de 30 ans ne s'est pas qualifié au tournoi qui a démarré ce dimanche à Doha. Salah aurait mérité d'y être avec son pays, mais c'est Sadio Mané et le Sénégal qui se sont qualifiés à la place au terme des barrages du tournoi. Cependant, son ancien coéquipier Lovren dit que l'attaquant est jaloux de lui. " 100 %. Je serais aussi jaloux. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il me soutiendra. ", a confié ce dimanche, le joueur croate de 33 ans selon Liverpoolecho.

