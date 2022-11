Afrique: 18e sommet de la francophonie - Les enjeux

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Enfin, sur le terrain, le français est en passe d'être détrôné par l'hindi et les autres langues qui la talonnent notamment le portugais, le russe, l'arabe, l'allemand et le japonais, ce qui constituera également un point d'attention des décideurs.

Comme entre autre sujets qui seront abordés, au cours de cette rencontre, celui du Cyberharcelement qui fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation par le Ministère de l'Économie Numérique sur instructions du gouvernement de la République et surtout celui de favoriser une connectivité abordable dans les zones francophones isolées et enclavées notamment en Afrique.

Aussi, l'usage de la langue française dans l'espace numérique devrait ainsi permettre à ses locuteurs d'avoir accès à des informations de qualité, à un espace numérique respectant les idéaux de "valeurs démocratiques et les libertés fondamentales" mais aussi l'inclusion et la diversité car le français est la 4e la plus parlée et utilisée sur internet sur près de 329 langues recensées.

Cet objectif cadre parfaitement avec la vision du Chef de l'Etat, Son Excellence, Ali BONGO ONDIMBA qui a très tôt fait le pari des lourds investissements dans les infrastructures et la digitalisation dans le secteur public et privé.

Réunissant les Chefs d'État et de gouvernements, le 18e Sommet de la Francophonie qui se tient sur l'île de Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre 2022 , a pour thème la "Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone".

