Afrique: Seraphine Wakana, Coordinatrice résidente de l'ONU en Gambie - "Une action climatique efficace contribuera à la paix et à la stabilité de la Gambie"

Les inondations et les tempêtes de vent ont ravagé la Gambie ces derniers temps, déplaçant des milliers de citoyens. L'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière aggravent encore les effets du changement climatique dans le pays. La coordinatrice résidente des Nations Unies en Gambie, Seraphine Wakana, affirme que le pays fait de son mieux pour atténuer le changement climatique et s'y adapter, mais qu'il a besoin de toute l'aide possible. Voici des extraits de son entretien avec Kingsley Ighobor d'Afrique Renouveau :

Quelle a été votre expérience jusqu'à présent à la CdP27 ?

Jusqu'à présent, tout va bien pour moi. C'est ma première participation à une CdP, et il y a beaucoup d'échanges d'expériences sur de nombreuses questions, de l'atténuation à l'adaptation en passant par la transition énergétique. La sécurité alimentaire, le genre et les enfants ont également été des sujets de discussion importants.

Y a-t-il des discussions qui vous aideront dans votre travail de retour en Gambie ?

Oui, je suis très sensible à la planification et à la programmation. Vous savez que la Gambie est un petit pays aux capacités limitées et qu'elle attend beaucoup de l'ONU en matière de politique et de processus de planification. C'est là que nous voulons partager notre expérience et apprendre des autres pays.

L'autre domaine qui m'intéresse est l'adaptation. Comme vous le savez, la Gambie est l'un des rares pays au monde dont les actions, menées par le gouvernement et soutenues au niveau international, s'alignent sur l'objectif de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 1,5°C. Et c'est une leçon que nous donnons au reste du monde.

Ce que nous voulons maintenant, c'est être récompensés pour nos efforts. Nous voulons que la Gambie reste sur la bonne voie, et les Nations unies veulent l'aider à mobiliser suffisamment de fonds pour y parvenir.

Comment ces événements climatiques extrêmes affectent-ils les Gambiens ordinaires ?

L'année dernière, nous avons subi une violente tempête de vent. Cette année, en août, nous avons connu les pires inondations depuis 38 ans. L'impact sur les populations est énorme.

Les inondations d'août ont déplacé près de 5 000 personnes et détruit des maisons, laissant des milliers de personnes sans ressources.

Les événements climatiques extrêmes comme les inondations ont également accru la pauvreté en endommageant les infrastructures telles que les routes, ce qui rend difficile pour les agriculteurs d'amener leurs produits sur les marchés. Les dégâts causés aux infrastructures se traduisent également par l'apparition de maladies d'origine hydrique en raison de l'endommagement du système de réticulation de l'eau.

Les pertes de vies humaines sont les plus décourageantes. Au moins 10 personnes sont mortes lors de la tempête de vent de l'année dernière.

Je répète que la Gambie a de bons arguments en termes d'atténuation. Je serais très heureux d'entendre que les nations industrialisées sont prêtes à fournir le financement climatique nécessaire pour que des pays comme la Gambie, qui souffrent des impacts de leurs actions, puissent combattre les effets du changement climatique et atteindre leurs objectifs d'atténuation.

Pour un pays qui contribue très peu aux émissions de gaz à effet de serre, comme vous l'avez dit, il doit y avoir un sentiment d'injustice à subir les nombreux effets dévastateurs du changement climatique.

Absolument. C'est pourquoi nous appelons à l'aide, aux ressources. Nous sommes ici pour soutenir également le gouvernement dans son effort pour comprendre qu'il doit faire la demande et comment la faire - capacité technique. Le ministre de l'environnement a dirigé une équipe ici [CdP27], comprenant des représentants des autorités centrales et locales, de la société civile, du monde universitaire et du secteur privé, et les négociations sont toujours en cours. Nous espérons recevoir des nouvelles positives de leur part.

Quel soutien le système des Nations Unies apporte-t-il au gouvernement et aux citoyens de la Gambie pour relever les défis du changement climatique ?

Tout d'abord, des stratégies et des programmes de vision pour les gouvernements afin de déterminer comment prioriser leur réponse au changement climatique. Comme les gouvernements ne peuvent pas tout faire en même temps, nous les aidons à établir des priorités en fonction des besoins, des budgets et des ressources disponibles. Nous avons aidé les gouvernements à élaborer leurs contributions déterminées au niveau national (CDN), qui ont été mises à jour l'année dernière, et cette année, la Gambie a adopté sa stratégie à long terme qui servira de feuille de route pour atteindre les objectifs des CDN. L'accent est désormais mis sur la phase de mise en œuvre, notamment sur la mobilisation des ressources. La NDC de la Gambie se concentre sur trois domaines. Le premier est l'augmentation des énergies renouvelables. Le deuxième est la reforestation et le troisième est la gestion des déchets. La Gambie est un petit pays où de nombreuses personnes vivent dans des zones rurales et l'abattage des arbres est un problème. Les forêts sont en train de disparaître. La reforestation est donc importante, et nous les aidons à le faire. Le changement climatique a également un impact direct sur les principaux secteurs du pays : le tourisme et l'agriculture. Le secteur du tourisme est fortement tributaire des plages du pays, qui disparaissent en raison de l'élévation du niveau de la mer.

Une action climatique efficace peut favoriser la paix et la stabilité, en contribuant à la réduction de la pauvreté et en renforçant la confiance des citoyens dans leur gouvernement.

Le secteur agricole dépend du régime des pluies et est très vulnérable aux changements de régimes climatiques. En raison de la modification du régime des pluies, la productivité n'est plus suffisante pour nourrir la population. Aujourd'hui, nous assistons à une hausse de l'inflation qui frappe les prix des denrées alimentaires et d'autres biens de subsistance. Ainsi, dans ces domaines, les Nations Unies continueront à aider à renforcer les capacités et à fournir le soutien technique et matériel nécessaire, là où nous le pouvons. Nous aidons également le gouvernement à répondre aux urgences induites par le changement climatique lorsqu'elles se produisent.

Par exemple, j'ai pu compter sur l'aide de l'UNDAC (UN Disaster Assessment and Coordination) et du CERF ( Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies) lorsque nous avons eu des inondations. Les Nations unies en Gambie ont reçu un million de dollars du CERF et l'UNDAC a mobilisé une équipe de 14 spécialistes de l'intervention d'urgence pour aider le gouvernement à répondre aux problèmes immédiats, notamment en matière d'alimentation, de santé et d'hébergement. Ce sont des questions humanitaires importantes pour le pays, mais nous avons encore besoin de plus de ressources. Le dernier point que je voudrais ajouter est le suivant : étant donné que la population de base n'est pas consciente des liens entre le changement climatique et sa vie quotidienne, nous voulons localiser les CDN, jusqu'aux gouvernements locaux et au niveau des communautés.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que la stratégie ne doit pas seulement commencer et rester au niveau national, mais que la population locale doit comprendre et accepter son rôle dans cette stratégie. Cela signifie, par exemple, que toute femme ou tout homme qui prépare à manger pour sa famille peut penser à contribuer à la résilience climatique. En tant qu'ONU, nous voulons être proches de la communauté. Personne ne doit être laissé pour compte. Il existe également un certain nombre de projets d'énergie renouvelable à grande échelle qui en sont à leur phase initiale de mise en œuvre et dont l'objectif est de fournir de l'énergie solaire aux zones rurales de Gambie.

L'ONU et le gouvernement rallient les Gambiens de la base à l'action climatique. Est-ce exact ?

Oui, c'est ce que je veux dire. Nous demandons aux jeunes, aux femmes et aux hommes d'agir pour le climat. Prenez la plantation d'arbres, par exemple. Les associations de jeunes ont mis en place un programme intitulé "Un million d'arbres", qui a débuté à Banjul, la capitale, mais qui est désormais présent dans tout le pays.

Une autre chose que nous faisons est de mobiliser les investissements du secteur privé dans les efforts d'atténuation du changement climatique, notamment dans la promotion des énergies renouvelables et l'amélioration des pratiques agricoles.

C'est une idée que les jeunes d'autres pays peuvent adopter.

L'avantage de planter des arbres est que c'est peu coûteux. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour planter des arbres. Si vous plantez un arbre et que je plante un arbre, nous rendrons le pays plus vert. C'est une action climatique remarquable.

Quel résultat de la COP27 souhaiteriez-vous voir ?

La question des pertes et dommages est également très importante pour la Gambie.

Enfin, comme vous le savez, l'instabilité germe dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest, et la Gambie doit essayer de maintenir la paix et la stabilité. Une action climatique efficace peut favoriser la paix et la stabilité, en contribuant à la réduction de la pauvreté et en renforçant la confiance des citoyens dans leur gouvernement.