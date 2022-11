Congo-Kinshasa: Les réfugiés fuyant les violences dans le Mai-Ndombe affluent à Kinshasa

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pauline était dans l'une des fermes du village Fadiaka, dans le territoire de Kwamouth où cinq de ses frères et trois belles-sœurs ont été tuées. Elle est arrivée à Kinshasa avec ses enfants et ceux de ses frères. " Sur le parcours, tous ceux qui étaient derrière nous étaient massacrés avant d'atteindre Nsele ", raconte-t-elle. Tous ces déplacés espèrent une aide humanitaire et disent se sentir abandonnés.

Dans l'église Ministère international Christ porteur de notre salut, 80 déplacés qui fuient les tueries dans le Mai-Ndombé dorment à même le sol. Parmi eux, des enfants, des nourrissons et des malades. " Nous avons fui les violences à Engweme et à Mbomo. À l'approche des agresseurs, c'est la police qui était déployée dans le village qui nous a incités à fuir ", témoigne Mama Nzilu Mukankama, une réfugiée qui est arrivée ici avec ses six enfants.

