Burkina Faso: Le Premier ministre veut diversifier les partenariats pour lutter contre le terrorisme

Lors de cette présentation de sa feuille de route, le chef du gouvernement a également mis en avant, en plus de la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national, ses projets pour la politique agricole, sanitaire, éducative et sociale.

Le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela assure qu'une réorganisation en profondeur de l'armée est en cours et des moyens de combat terrestres et aériens ont été acquis grâce à la facilitation de certains voisins.

Selon le chef du gouvernement, le Burkina Faso ne se sent pas lésé dans la mise en œuvre des accords de défense en cours d'exécution. " En l'état actuel, il n'y a pas un partenaire qui peut dire qu'il nous brime dans nos relations de partenariat. Des mises au point ont déjà été faites à certains. Et dans les rapports que nous allons engager avec de nouveaux partenaires, cela sera au centre de nos préoccupations ".

De nombreux députés se sont appesantis sur la stratégie de reconquête des localités sous contrôle des groupes armés terroristes et le contenu des accords de défense entre le Burkina Faso et ses partenaires. " Que faut-il entendre dans "diversification des partenaires" et quelle forme cela va prendre ? ", s'interroge un élu. " Aujourd'hui, après diagnostic, pour gagner la guerre, le Burkina Faso doit-il continuer au sein de la force conjointe du G5 Sahel ? ", questionne un autre.

" Comment des pays, qui ont le contrôle de l'espace avec des moyens modernes de détection, ne peuvent-ils pas, si ce sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements des terroristes ", s'est-il indigné. Et d'ajouter : " Nous essayons, autant que possible, de diversifier nos partenariats. Mais il ne sera pas question de nous laisser dominer par un partenaire, quel qu'il soit ".

