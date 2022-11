Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Novembre 2022

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Les forces spéciales françaises sur le départ ?

Selon Apa News, après le Mali, les militaires français pourraient quitter le Burkina Faso. Les forces spéciales françaises présentes au Burkina Faso pourraient quitter ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans un entretien avec le Journal du Dimanche, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, n'écarte pas cette hypothèse. « Il est évident que notre stratégie générale en Afrique interroge toutes les composantes de notre présence, y compris les forces spéciales », explique-t-il, notant que l'unité des forces spéciales déployées à Ouagadougou et connue sous le nom de « Sabre », « a un rôle clé ces dernières années dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ».

Sénégal : Coupe du monde- Aliou Cissé s'exprime sur le remplaçant de Sadio Mané

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, s'est exprimé sur le remplaçant de Sadio Mané à la Coupe du Monde. C'est le coup dur que tout le Sénégal craignait. Après sa blessure avec le Bayern Munich, Sadio Mané devait déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, lui qui rêvait de porter son pays vers les sommets. Pour le remplacer, son sélectionneur Aliou Cissé faisait d'abord appel à Ismail Jakobs, le jeune défenseur de l'AS Monaco. Mais la solution tombait à l'eau à cause de problèmes administratifs, le joueur ne pouvant donc pas être inscrit pour le tournoi. Face à cela, c'est Moussa Ndiaye, le jeune joueur d'Anderlecht, qui a profité de celà. (Source : Incosport)

Mali : Conséquence de la grève des agents des impôts -Plusieurs milliards de Fcfa de perte

Suite à la convocation de deux agents du centre III des impôts du district de Bamako au Pôle économique et financier par un opérateur économique de la place, les agents des impôts, sur l’ensemble du territoire national, étaient en arrêt de travail le lundi dernier. Ce qui aurait occasionné plusieurs milliards de pertes au trésor public. Pour un fiscaliste, cette cessation de travail pour les impôts, surtout durant la journée du 14 du mois, qui coïncide avec la fin de l’une des dates des déclarations mensuelles, a engendré une énorme perte pour le trésor public qui peut être estimé à plusieurs milliards de Fcfa.(Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Actualité nationale -Patrick Achi face à la presse ce lundi

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Patrick Achi, animera une conférence de presse le lundi 21 novembre 2022, à 11 heures, à l’auditorium de la Primature. Selon les services de la Primature, à l’instar de la conférence de presse du 8 novembre 2021, le premier ministre abordera les sujets liés à l’action gouvernementale, ainsi que les perspectives de développement de la Côte d’Ivoire. Conformément au principe de redevabilité, cher au président de la république, Alassane Ouattara, cette rencontre, qui a lieu une semaine après le séminaire gouvernemental de Yamoussoukro sur le bilan de l'action gouvernementale 2022 et le Programme de travail gouvernemental 2023. (Source : presse ivoirienne)

Niger : Lutte contre la criminalité -La police met la main sur une bande de malfaiteurs

La Direction de la police judiciaire (Dpj) a démantelé un réseau de malfaiteurs opérant au quartier Bassora de Niamey. En effet, c’est suite à une déclaration de vol par escalade et avec effraction pourtant sur trois ordinateurs portables et un poste téléviseur écran plat commis le 10 novembre 2022 à Bassora que la Brigade de Recherche et d'intervention de la Direction de la Police Judiciaire (BrI/Dpj) a pu interpeller et garder à vue le 13 novembre 2022 six personnes pour vol, complicité de vol et recel. (Source : aniamey.com)

Togo : Cours suprême- Des magistrats prêtent serment

Selon togopress , à la Cour Suprême, Le procureur général et trois magistrats ont prêté serment. Nommés par le chef de l’Etat en Conseil des ministres, le jeudi 17 octobre 2022, le nouveau procureur général près la Cour Suprême, Mme Justine Mawulawoè Azanlédji épse Ahadji et trois autres magistrats ont prêté serment, vendredi dernier devant cette Cour à Lomé. Par cet acte solennel, les impétrants ont juré devant le peuple togolais de bien et fidèlement remplir leurs fonctions dans le respect strict de la Constitution, avec loyauté, diligence, prudence et sans défaillance, pour la justice.

Centrafrique : Elections- L’opposition demande la refonte de l’Autorité nationale des élections

En Centrafrique, l'Autorité nationale des élections (Ane) souhaite toujours parvenir à organiser les élections locales pour la première fois, depuis près de 35 ans (1988). La date actuellement fixée pour le scrutin est le 22 janvier 2023. Des formations politiques demandent la refonte de l'Ane. Une réunion des partenaires du comité stratégique d'appui au processus électoral est prévue, ce lundi 21 novembre, autour du Premier ministre, Félix Moloua, pour tâcher de boucler le budget. Un groupe d'une dizaine de partis demande sa refonte. ... suite de l'article sur Rfi

Rdc : 18e sommet de la Francophonie- Les tensions entre le Rwanda et la Rdc s’y invitent

L’Organisation internationale de la francophonie (Oif) est sur le point de prendre fin à Djerba, en Tunisie. Les chefs d'États et de gouvernement ont évoqué la crise dans l’Est de la République démocratique du Congo (Rdc). Une résolution doit être adoptée sur le sujet, mais en coulisses, la Francophonie est une nouvelle fois menacée de cacophonie. Avec notre envoyée spéciale à Djerba, Clémentine Pawlotsky Depuis le début de ce sommet, la tension... (Source : Rfi)

Tchad : Péripneumonie contagieuse bovine- La campagne de vaccination la lancée

Le ministre de l’Elevage a lancé le 17 novembre 2022 la campagne de vaccination de masse des petits ruminants contre la péripneumonie contagieuse bovine, édition 2022-2023.Ce lancement vise à informer et sensibiliser largement les éleveurs détenteurs des petits et gros ruminants sur l’importance de la vaccination dans l’ensemble du territoire national. Car, à l’échelle mondiale, les pertes dues à la Peste des Petits Ruminants et la Péripneumonie Contagieuse Bovine se chiffrent entre 725 milliards et 1000 milliards de Fcfa par an.( Source : journal du tchad.com)