Mali: Des politiques et personnalités demandent de suspendre la révision de la Constitution

Des politiques et des personnalités maliennes sont également vent debout contre le texte dans sa version actuelle. Me Balla Cissé parle, par exemple, de " précipitation d'un régime trop pressé de se maintenir au pouvoir ". De son côté, un autre avocat, Me Mamadou Ismaïla Konaté s'interroge : " Dans l'avant-projet, il est dit que le président de la République détermine la politique de la nation, mais comment faire s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée ? ". L'avocat demande donc, lui aussi, un texte plus consensuel.

