Bénin: Les Démocrates ont reçu leur récépissé, sésame pour participer aux législatives

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Et c'est une victoire, selon le président du parti, qui a salué " tous ceux qui se sont sacrifiés ". Et d'ajouter : " La lutte continue. C'est maintenant que le combat commence ".

Le président des Démocrates, ravi, a serré les mains des membres de la Commission au podium. Et le président de la commission a déclaré au chef de file des démocrates, sur un ton d'amusement: " Vous voyez, ce sont des personnes très gentilles, elles ne vous veulent aucun mal ". Une remarque qui a provoqué des éclats de rires dans la salle et à laquelle M. Houndété a répondu " on verra bien ".

Plusieurs ténors et une poignée de militants ont assisté à ce moment qu'ils ont qualifié d'" inattendu " et de " décisif ". La cérémonie, très brève, a été présidée par le patron de la Commission électorale, Saca Lafia. " Je vous remets votre récépissé définitif. Je vous félicite, vous êtes un combattant. Continuez ", a-t-il déclaré.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.