Tunisie: Djerba-Francophonie - Signature d'un accord de partenariat tuniso-québécois pour renforcer les échanges commerciaux

Dans une déclaration à l'agence TAP, le directeur général par intérim de la FIPA, Hatem Essoussi a indiqué que la signature de cet accord s'inscrit dans le droit-fil de la stratégie de son organisme, qui a pour objectif de diversifier les partenaires économiques stratégiques de la Tunisie et d'attirer les investissements des pays asiatiques et de l'Amérique du Nord dont le Canada.

En vertu de cet accord, les trois parties œuvreront à encourager le rapprochement entre les communautés d'affaires tuniso-québécoises, à propulser les échanges économiques et commerciaux bilatéraux et à explorer les opportunités permettant l'interaction entre les entreprises membres des trois organismes.

Tunis — Une entente de collaboration visant à renforcer les liens d'affaires et les échanges commerciaux entre le Québec et la Tunisie a été signée, dimanche, à Djerba, entre la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Tunis (CCITUNIS), l'agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA Tunisie) et la Fédération des Chambres de Commerce du Québec (FCCQ), et ce, en marge du 18e sommet de la Francophonie.

