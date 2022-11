Algérie: Le nouveau Ballet "El Djazaïr, Bin el bareh wel'youm", ou le chemin vers une Algérie prospère

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La chorégraphie de Fatma Zohra Namous Senouci et Noureddine Keddour, aidés par Assia Belhadi Saghira et Djamel Chekchak, a donné libre cours au langage du corps qui s'est exprimé par le geste gracieux et l'élégance du mouvement, dans un spectacle visuel de haute facture.

L'Atelier "Musique et Son" signé par le duo de génie, Abdelkader Soufi et Hassen Lamamra a été des plus concluants, avec de belles compositions illustratives travaillés dans le gros son qui caractérise le genre contemporain, et les reprises de quelques airs qui ont marqué la chanson algérienne.

Alger — Le spectacle chorégraphique "El Djazaïr, Bin el bareh wel'youm"(Algérie, entre hier et aujourd'hui), a été présenté, samedi soir à Alger, mettant en lumière les sacrifices et l'héroïsme du peuple algérien pour recouvrer son Indépendance et sa détermination à tout reconstruire et tracer le chemin de la prospérité.

