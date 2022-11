Tunisie: Leïla Slimani, Représentante d'Emmanuel Macron pour la Francophonie inaugure le lycée français Victor Hugo et l'AFD

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'AFD fait partie d'un réseau de plus de 832 alliances dans 131 pays. C'est le plus grand et le plus large réseau francophone dans le monde.

Elle a salué l'investissement des équipes des deux établissements pour diffuser et faire vivre la langue et la culture françaises dans toute la région.

En présence du ministre de l'Education, Fethi Sellaouti, de l'Ambassadeur de France, André Parant, du directeur de l' AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger , Olivier Brochet, et du président de la Fondation des Alliances françaises, Yves Bigot, Leïla Slimani a rendu hommage à l'engagement de Jamel Ben Achour, fondateur du groupe scolaire Victor Hugo et président de l'Alliance française de Djerba.

Djerba — Leïla Slimani, autrice et Représentante personnelle du Président Emmanuel Macron pour la Francophonie a inauguré en marge du 18ème Sommet de la francophonie, le lycée français Victor Hugo et l'Alliance Française de Djerba (AFD).

