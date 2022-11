Tunisie: Metaverse et industries créatives - Propositions pour la création de " Francophonie en VR " et d'un concours " Les avatars du patrimoine francophones "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ces idées et projets ont été présentés lors de la conférence " Metaverse et Industries Créatives Culturelles à l'heure de la francophonie numérique", organisée par le Ministère des Affaires Culturelles à travers le TICDCE en collaboration avec le Groupement Patronal Francophone, la FIPA, la Conect, l'institut Français de Tunisie Wallonie Bruxelles de Tunisie et le DigiArt Living Lab, en présence de plusieurs acteurs créateurs experts de la communauté francophone. Les débats ont porté sur le enjeux, opportunités et éventuellement les risques de cette révolution numérique et ce, autour de trois panels axés sur le monde du METAVERSE qui, bien que les définitions sont multiples jusqu'à aujourd'ui, il est décrit comme le successeur d'internet permettant de vivre des expériences plus immersives, dans lequel le temps s'écoule, où tout le monde est connecté, pour travailler, sortir, consommer, étudier, retrouver des proches...

Autour de la conviction du rôle de la Francophonie numérique dans la création d'un écosystème du Métaverse notamment du point de vue - sociétal, culturel, économique, technologique etc- , plusieurs autres projets francophones, dans des secteurs variés, ont été présentés afin de se tenir au courant des opportunités et innovations, et mettre en valeur les premières expérimentations, plateformes immersives que ce soit en Tunisie ou dans l'espace francophone.

Géraldine Bueken présidente du programme bruxellois XR4 Heritage (programme de valorisation du patrimoine reposant sur l'utilisation phygitale des technologies émergentes) a estimé que le Métaverse offre en fait une sorte de monde complet où se crée une arène de réseaux de personnages autour d'écritures collaboratives qui peut être nourrie par le public autour d'un grand potentiel créatif. A son avis, le patrimoine mondial de l'Humanité dont plusieurs sites sont menacés ou en péril, peut être un point de départ. De ce point de vue, un concours des "avatars du patrimoine francophones" peut constituer un point de départ pour voir les héros invisibles et méconnus de notre histoire collective qui va permettre à chacun de découvrir un monde historique selon un angle nouveau et qui n'est pas disponible ni dans les livres d'histoire ni dans les musées. L'idée majeure est de détecter de nouveaux talents et de nouvelles narrations en vue de développer et promouvoir des expériences culturelles en phase avec les usages sociaux et les attentes des nouvelles générations.

Intervenant dans le cadre de la conférence sur " le Métaverse et Industries Créatives Culturelles à l'heure de la francophonie numérique ", il a appelé les structures publiques et privées francophones à réfléchir ensemble à cette proposition afin de poursuivre l'échange autour des multiples opportunités qu'offre réellement l'espace virtuel qui devra développer de vrais contenus. Il a, dans ce sens, estimé que le Métaverse, bien que récent, constitue un outil qui peut être extrêmement puissant pour préparer des activités, engager des réunions, découvrir des métiers mais aussi pour communiquer ou collaborer en ayant un réel sentiment de présence les uns avec les autres., et ce, tout en conservant un ancrage très fort dans nos réalités physiques car l'idée est de disposer d'un nouveau véhicule émotionnel et cognitif pour améliorer cette communion et ce faire-ensemble dans la durée.

