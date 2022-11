Afrique: Lancement de l'initiative " la transition énergétique juste en Afrique"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le but étant l'intégration et l'harmonisation des programmes et des initiatives en cours portant sur l'amélioration de l'accès à l'électricité et sur les écosystèmes pertinents,ou permettant l'identification des lacunes techniques et financières, dans le but de présenter un modèle de coopération permettant d'ouvrir une nouvelle voie au système énergétique en Afrique, a-t-il indiqué.

Cette initiative vise à renforcer et faciliter l'accès au soutien technique et politique de manière permettant des transitions énergétiques juste et abordable dans l'ensemble des pays africains, outre l'accès d'au moins 300 Africains à l'électricité à des coûts raisonnables d'ici 2028, a déclaré le ministre.

Le ministre de l'Electricité et des Energies renouvelables, Mohamed Shaker a lancé ce mardi l'initiative "une transition énergétique juste et abordable en Afrique" dans le cadre des travaux de la 27e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27) à Charm el-Cheikh.

