Tunisie: Projet "mille et un films" - Education et cinéma

Une expérience éducative pilote se poursuit depuis 2016, celle des " Mille et un films", programme national pour l'introduction de l'instruction cinématographique dans les écoles tunisiennes, avec à sa tête, son fondateur, le réalisateur Moncef Dhouib. Après trois ans d'itinérance fructueuse de 2016 à 2019 et un arrêt causé par la pandémie, l'expérience redémarre de plus belle. 6.000 écoliers ont été initiés au b.a-ba du 7e art.

En 2023, un nouveau chapitre des "Mille et un films" s'apprête à commencer. Soutenu par le ministère de l'Education actuel, le projet continue d'impacter. Sur 24 gouvernorats, 12 écoles par gouvernorat ont été visitées. Durant trois ans, 6.000 écoliers, pour la plupart issus de régions défavorisées, ont pu participer à ce travail.

Ecoliers /collégiens des écoles primaires et collèges situés dans des régions rurales (voire complètement isolées) reçoivent la visite de formateurs, spécialistes en cinéma. Ces derniers s'adressent au corps enseignant d'une école : ils lui présentent le projet, son objectif, et valorisent une passion et un savoir à entretenir avec les élèves. Des enfants qui restent à l'affût de ce savoir pratique, édifiant et très divertissant et qui s'y engagent passionnément. "Depuis le lancement de ce projet, j'ai toujours pensé qu'il faut travailler avec les écoles, en premier lieu. On a donc pensé cibler les moins de 14 ans, qui sont en train de se chercher, et qui n'ont pas conscience des maux de la société et des difficultés de la vie. A un certain âge, on peut perdre à jamais les jeunes, si on ne les rattrape pas avant et tôt", déclare Moncef Dhouib, réalisateur et chef du projet. Deux partenaires fixes soutiennent les "Mille et un films" : le ministère de l'Education et celui des Affaires culturelles (à travers le Cnci, qui aide à la production et à la formation).

L'essentiel du travail, c'est de le transmettre en formant les formateurs : ces instituteurs qui veilleront à leur tour à maintenir ces ateliers d'initiation cinématographique pour garantir la pérennité de la formation dans l'établissement éducatif désigné et de le programmer sur la durée dans le planning des activités culturelles. Ces enseignants-formateurs doivent être passionnés et porteurs du projet. Toutes et tous ont adopté le projet.

Une initiative ancrée dans son époque

" Ce que nous faisons est nécessaire : nous sommes analphabètes quand il s'agit de lire une image. A travers ce projet, nous consolidons notre savoir, afin de mieux décrypter ce tsunami de l'image, sa fabrique, son impact. D'où cette urgence de commencer tôt à initier à la fabrique de l'image. Nous entretenons l'aspect pédagogique du secteur cinématographique. Le langage cinématographique doit être à la portée de tout le monde, en premier lieu, accessible aux enfants de 8 / 14 ans. Le cinéma est indissociable à l'ère numérique, de nos jours. Il est digital, très présent en ligne, et fait de l'ombre à l'écrit car tout est image, virtuel, reportages, et documentaires de nos jours", précise Moncef Dhouib.

Grâce au ministère de l'Education, l'accès aux établissements éducatifs se fait plus facilement. Le Cnci fournit des formateurs, diplômés pour la plupart des écoles supérieures de cinéma : ils doivent être principalement cadreurs, spécialistes en image et monteurs. Une dizaine d'entre eux/elles est retenue via des appels à candidatures. A part leur savoir, ils/elles doivent posséder un permis de conduire. Ces mêmes formateurs sillonnent, en effet, la Tunisie, via des unités mobiles, en duo, équipés du matériel nécessaire à l'application du projet. Un engagement sans faille de la part de "ces ambassadeurs du 7e art", composés de 5 femmes et 5 hommes (parité oblige).

Ce travail de longue haleine se fait sur plusieurs séances et en fonction des écoles disponibles. Il est composé de trois étapes : la première se fait théoriquement en initiant aux bases du cinéma, via un document élaboré et qui explique en détail les règles élémentaires du cinéma. La 2e est l'écriture du scénario et son illustration, individuellement, mais surtout en groupe. La 3e étape permet aux écoliers-participants de faire du terrain, de sortir, et d'appliquer leur savoir sous l'œil vigilant des formateurs-enseignants et avec l'autorisation des parents d'élèves.

Le projet illustre ce mariage entre culture et Intelligence artificielle : la culture, autrefois orale et écrite, est désormais convertible en numérique, accessible sur des plateformes en ligne, et forte de sa connectivité via les tablettes, le web et les réseaux sociaux. Le projet s'inscrit dans son époque et permet une meilleure lecture de l'Image : une jonction qui lie la culture, l'éducation et la technologie.

"Le projet reste coûteux : des dépenses se font, mais il a fonctionné de cette manière structurelle", cite Moncef Dhouib, enthousiaste. Il tient à rempiler pour une nouvelle tournée des écoles, et à effectuer un redémarrage postCovid. Le projet est toujours à la recherche d'un soutien financier privé. "Mille et un films " est précurseur dans la région Mena et son exportation dans d'autres pays reste imminente. Un legs de cette expérience pour les générations futures et son rayonnement à l'intérieur du pays et au-delà des frontières restent impératifs.