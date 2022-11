Soudan: Vice-Président du CST reçoit le Directeur des Renseignements Éthiopiens

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour sa part, le Directeur des Renseignements Ethiopiens a informé le Lieutenant Général Daglo des derniers développements dans son pays, à la lumière de l'accord avec le Front Tigré, affirmant la haute appréciation de son pays aux efforts du Soudan pour soutenir la réalisation de la stabilité en Ethiopie, soulignant l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans tous les domaines pour servir les intérêts des deux pays et de la région.

Le Vice-Président du CST a loué le niveau de coordination et de coopération dont témoignent les relations entre les deux pays, exprimant l'accueil favorable du Soudan à la signature d'un accord par le gouvernement Éthiopien et le Front Tigré pour arrêter la guerre et aller en avant vers la construction de la paix, soulignant le soutien à tous les efforts qui renforceraient la sécurité et la stabilité en Éthiopie.

La réunion a porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et l'Éthiopie, et les moyens de les renforcer dans tous les domaines afin de servir les intérêts des peuples des deux pays frères.

