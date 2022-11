Tunisie: Djerba-Francophonie - Inauguration du centre technologique "ELIFE "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Plus de 600 journalistes couvrent les travaux du Sommet de la Francophonie à Djerba, premier pays arabe et nord-africain à abriter un évènement d'une pareille envergure.

Les travaux du XVIIIème Sommet de la Francophonie qui se tient actuellement à Djerba (Tunisie), sont marqués par la présence de plus de 33 chefs d'Etat et de gouvernements des pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie et la participation de plus de 80 délégations et de représentants d'organisations régionales et internationales.

Elle a ajouté que le centre " ELIFE " s'inscrit dans le cadre du thème du XVIIIème sommet de la Francophonie, (les 19 et 20 novembre 2022), à l'île de Djerba, en faisant de la technologie, un outil vers la numérisation, le développement et l'encadrement des jeunes professionnellement.

Créé par la Fondation Tunisie pour le Développement (FTD) et cofinancé par l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union européenne, ce quatrième centre établi à Djerba, après ceux du Kef, de Siliana et de Béjà, accueillera les jeunes pour bénéficier des programmes de formation et d'entrepreneuriat.

