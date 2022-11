Tunisie: Les pulls fashion de la saison

Qu'on les porte avec un pantalon, une jupe ou même une robe... les pulls sont une pièce très essentielle dans notre garde-robe. En couleur nude,blanc, beige... ou sombres... on les assortit avec les autres pièces que l'on choisit pour rester dans la tendance et être la plus belle des fashionista.

Agrosse maille, en laine, cropped ou encore même sans manche... Le pull est une pièce incontournable que l'on porte pendant la saison hivernale et qui nous permet d'avoir un joli look si on l'associe avec des pièces maîtresses. Pour cette saison de l'hiver 2022/2023, on porte le pull over size, ajusté et sans manche, sans modération pour être au top.

Pour celles qui veulent affronter la froideur des jours hivernaux et rester au chaud, elles peuvent opter pour les pulls en maille à col roulé, tendance des années 2000 qui fait son retour actuellement. On peut choisir la couleur beige ou blanc cassé qu'on porte avec des jeans flare, taille haute et des bottines ou baskets montantes de la même couleur, sinon en couleur claire assortie.

On ajoute un joli manteau oversize, couleur sombre pour harmoniser le look, tel que le marron qui se marie bien avec le beige ou le blanc cassé et un sac tote ou un gros bag style fourre-tout pour un look très trendy et pratique. Côté accessoire, on mise sur les colliers et bracelets en or qui nous permettront d'avoir un style chic-sport.

Le pull sans manche en laine style débardeur est très à la mode également. Il fait partie des pièces ultra-tendance de l'hiver, cette année. On le porte avec une chemise en blanc ou en bleu, des pantalons en jean ou en toute autre matière pour avoir un look BCBG, adapté pour aller au bureau ou à un rendez-vous professionnel.

Sinon pour celles qui cherchent le côté élégant et féminin, elles peuvent miser sur le pull sans manche avec la chemise en les mariant avec une petite jupe et des bottes ultra montantes, voire des cuissardes pour un look très snob.

Les pulls ajustés, en demi-ventre ou arrivant juste à la taille, continuent toujours à être dans la tendance de l'hiver. Orné par une chaîne en or à l'épaule, de couleur verte, bleue, rose fushia... on peut miser sur ce genre de pull-over en le mariant avec un pantalon large et taille haute.

Pour harmoniser tout le look, on opte pour des chaussures style mocassins accessoirisées par une chaîne en or. Attention, pour ne pas avoir un look trop chargé et sophistiqué et éviter le trop chargé, on mise uniquement sur de petites boucles d'oreilles assorties, faisant rappel aux petits détails du pull et des chaussures.

On peut trouver une variété de pull-over pour l'hiver, en style et en couleur, dans les différentes boutiques de prêt-à porter, mais aussi dans la friperie. Les plus astucieuses peuvent shopper des pulls super tendance et à prix très minime, il suffit juste de bien chercher sa perle rare et le tour est joué !On reste dans la tendance en variant les looks et les styles à chaque fois que l'on porte ces pièces.