Soudan: Directeur du Service de Renseignements Éthiopiens conclut sa visite à Khartoum

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

A l'issue de la visite, le Directeur Général Ethiopien et sa délégation ont rencontré le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et le Vice-Président du CST, a précisé le texte.

Le communiqué de presse a noté que les deux parties ont convenu de coopérer dans le domaine de la formation mutuelle et de l'échange des expériences et de renforcer leurs efforts conjoints pour la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, les crimes économiques transnationaux et de traiter les questions des citoyens des deux pays.

Le Service de Renseignements Généraux a déclaré dans un communiqué de presse qu'il a publié aujourd'hui, que la visite a discuté le développement des relations entre les deux organes et les deux pays frères afin de réaliser les intérêts élevés et d'assurer la sécurité et la paix dans les deux pays et dans toute la région, et qu'une note d'entente a été signé entre les deux services.

Khartoum — Le Directeur Général du Service National de Renseignements Ethiopiens, M. Temesgen Tiruneh, et la délégation qui l'accompagnait ont conclu leur visite à Khartoum les 19 et 20 Novembre 2022, où la rencontre avec le Directeur Général de Service de Renseignements Généraux, Général Ahmed Ibrahim Ali Mufadal, a discuté les relations de renseignements entre les deux services.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.