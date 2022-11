Gabon: Les passionnés de football ne veulent rien rater du Mondial 2022

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ce jeune couple revient de l'église. Monsieur et madame sont divisés sur la priorité de la télécommande durant le Mondial : " Les femmes d'abord. Et le papa patiente à côté ". " Je ne suis pas d'accord, c'est l'homme d'abord. C'est moi le chef de la maison ", répond monsieur.

Au PK10, Peyo, chef de famille, est dans la rue avec son téléviseur à l'épaule moins d'une heure avant le coup d'envoi du Mondial 2022 : " Je suis obligé d'aller courir chez le réparateur pour essayer de réparer la télévision. Malheureusement, le réparateur a fermé. Je suis "mort" ". À Mindoubé 2, Gyslain Mabika vient enfin d'installer un téléviseur dans son snack-bar : " Les clients m'ont réclamé la télé. Si tu n'as pas de télé, on ne peut pas venir suivre le match chez toi. Je me suis endetté pour acheter une télé ".

