Ile Maurice: Coupe du monde 2022 - Commerçants et fans ne perdent pas la boule

Selon elle, c'est une longue tradition qui perdure. "Depuis septembre 2022, l'album, importé d'Italie, a été mis en vente dans les supermarchés et autres enseignes ainsi que les kiosks spécialisés dans les centres commerciaux", indique-t-elle. Sont aussi organisés, des swap tours, sessions permettant aux collectionneurs d'échanger et d'acheter les stickers manquants. Panini Mauritius a aussi introduit la vente en ligne de ses produits. Les fans peuvent payer virtuellement et recevoir leur commande par la poste. Resmah Sahadutkhan indique que des familles complètes sont toujours des inconditionnelles de l'album Panini, voulant conserver un souvenir de cette compétition.

Point de carton rouge pour l'attirail des supporters malgré ces hausses. Pour plusieurs d'entre eux, c'est le football... à tout prix. "Les vrais fans de football cherchent la qualité avant tout. Plusieurs sont devenus des clients fidèles, y compris les femmes pour ce Mondial", souligne Laurent Lam. La hausse de Rs 200 n'a pas fait fléchir Yoshita Juddoo qui tenait impérativement à se procurer son jersey de football. Comparés à 2016 et 2018, les tarifs accusent une hausse de 30 %. "Auparavant, les fournisseurs proposaient une certaine gratuité avec les commandes. Hélas, désormais, il faut passer par un prestataire pour l'expédition. Chacun affiche un prix ainsi qu'un délai de livraison précis. Bientôt, nous aurons des goodies comme écharpes, porte-clés et répliques du ballon", ajoute-t-il.

Quels sont les pays les plus prisés des supporters lorsqu'ils achètent leurs maillots de foot ? "Principalement, l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre et la France. Puis, on voit une petite fourchette de Mauriciens optant pour des pays africains comme le Sénégal, le Ghana, etc.", affirme Laurent Lam, qui opérait déjà pour la précédente Coupe du monde de 2018 en Russie avec sa compagnie fondée en 2016.

Pour sa part, Laurent Lam, directeur d'Elite Spor ts Ltd, explique que durant le Covid- 19, la vente de maillots de foot a continué. Une tendance qui se poursuit avec le Mondial, observe-t-il. Après la sortie officielle des maillots des équipes participant à la Coupe du monde, il les a proposés en ligne vers mi-septembre. Et rapidement, les commandes ont commencé. "Deux types de jersey sont proposés - les répliques des joueurs et les versions fans. Tout est conçu en Asie, y compris l'impression personnalisée pour une meilleure qualité", indique-t-il.

Comme les supporters, les commerçants dribblent ces adversaires sur le terrain. "Nous avons déjà des T-shirts et maillots de foot pour adultes et enfants en stock. Je pense que l'engouement va s'accélérer à la fin du mois ou certainement avec le coup d'envoi ce dimanche", déclare le responsable du magasin Mad Max à Curepipe.

Une ferveur cultivée auprès de son papa, ses frères, cousins et oncles. "Avant, je soutenais l'Angleterre mais je n'aime pas trop leur façon de jouer. J'ai changé pour l'Allemagne depuis 2006", confie-t-elle. Selon elle, le Mondial 2022 ravive la flamme du football. D'ailleurs, elle compte assister à des matchs en projection et avec ses proches. "J'ai vraiment hâte que cela commence. Avec toute la polémique entourant cette compétition, les appels au boycott, etc., on pensait que cela serait annulé. Heureusement que le Mondial est maintenu", soutient-elle.

Pour sa part, Juliette suivra deux matches de Coupe du monde en direct au Qatar. Avec son petit-fils, elle s'y rendra à la fin de novembre et rattrapera la balle au bond. "Je suis super excitée. J'ai toujours aimé regarder le Mondial. C'était un souhait de visiter le Qatar et d'assister à une Coupe du monde. C'est comme réaliser deux rêves pour le prix d'un", affirme-t-elle. Fan de l'Allemagne, elle soutient faire passer le sport au-delà de la politique.

"Cela fait plaisir de voir que le Mondial est de retour. Comme je soutiens l'Angleterre, on partagera ces moments avec ma famille et mes amis. Même au travail, l'ambiance sera là avec les collègues. On suivra les matches à la pause si un écran est aménagé au bureau ou via les réseaux sociaux, messages, chats, etc.", confie Émilie Dupré, 26 ans. Cette assistantecoordinatrice en médias suit assidûment la Coupe du monde depuis cinq ans. Elle vient d'ailleurs de recevoir son maillot d'Angleterre. Et son entourage en fera de même. "En soirée, on ne manquera pas les matches. Mon papa soutient l'Allemagne tandis que mes deux frères, leurs équipes sont l'Angleterre et la France", ajoute-telle. Donc, le match se jouera aussi à domicile.

