Ile Maurice: Coupe du monde 2022 l Comment regarder les matches - décodage

L'espoir "inn tom dan kanal" pour des abonnés de chaines satellitaires. Mais tout n'est pas perdu. Car il existe d'autres options, pour ceux qui ne veulent pas rester sur le banc de touche.

C'est un Mondial pas comme les autres. Les fans de foot ne savent plus à quel saint se vouer pour regarder les matches joués au Qatar. La raison : l'intégralité des rencontres sera retransmise selon des formules différentes. Les diffuseurs régionaux ou continentaux peuvent diffuser des matches en direct. Il faut différencier les droits TV publics, free to air et Pay TV, des droits acquis contre une redevance. La FIFA attribue la priorité aux chaînes privées qui ont un plus gros budget. On essaie de décoder pour vous.

Les chaînes publiques peuvent prétendre à la diffusion des matches restants, voire moins attrayants. Ces dernières peuvent aussi négocier avec le diffuseur privé. Au niveau du continent africain, SuperSport International et NewWorld TV se sont partagé la part du lion. New World TV a devancé le groupe Canal+ avec un plus gros budget. En effet, les droits pour la retransmission des matches au Qatar ont été attribués fin octobre, selon un communiqué de la FIFA.

Maurice se trouve dans un cas de figure différent des autres pays, car il n'y a qu'une chaîne publique et des chaînes satellitaires à l'instar de Parabole Maurice, Canal+ Maurice (MC Vision), Dstv et MyT. La MBC est un diffuseur public et ne peut que prétendre qu'à des matchs en clair. Elle a donc décidé de proposer l'exclusivité de tous les matches sur son application mobile MBC App. Selon une fiche d'information de la FIFA, SuperSport International, New World TV (Free To Air et Pay TV) et la MBC (Free To Air) ont des droits TV pour Maurice.

La MBC peut ainsi diffuser 28 matchs alors que New World TV détient la quasi-exclusivité avec SuperSport International.

L'express a interrogé MC Vision après la décision qu'elle ne pourrait pas retransmettre des matches. L'opérateur revient à la charge et accuse la MBC de ne pas jouer le jeu. Selon Canal+ Maurice, qu'il s'agisse de TNT ou de satellite, les 28 matches diffusés en libre accès peuvent être mis à la disposition de tous les abonnés dès que les droits acquis ont été obtenus comme diffuseur national. Il est d'avis que les diffuseurs terrestres disposent de chaînes d'opérateurs de chaînes satellitaires. Dans tous ces pays, les matches de Coupe du monde sont donc disponibles sur les chaînes terrestres et satellitaires.

"Il suffit d'envoyer un message soit "MBC" au numéro suivant : 5942 9687. des instructions seront envoyées pour télécharger l'application sur Playstore et Appstore."

Canal+ Maurice ajoute que Media Business Solutions, le représentant marketing officiel de New World TV, détenteur des droits de diffusion pour l'Afrique subsaharienne, a communiqué à toutes les parties prenantes, y compris Canal + international, que les 28 matches peuvent être diffusés par satellite aussi longtemps que cela se fait sur le territoire du pays. "Il faut noter que la FIFA est au courant de cette démarche. De ce fait, le débat sur les droits satellitaires auquel la MBC fait référence est faussé et de mauvaise foi, étant donné que c'est la MBC elle-même qui a décidé de ne pas acheter les droits satellitaires pour les 28 matches comme l'ont fait ses confrères africains."

Quid de MBC SAT dans cette guéguerre ?

MBC Sat étant une chaîne diffusée sur Canal-Sat Maurice, dès l'acquisition des droits des droits de diffusion, il pouvait diffuser les 28 matches sur cette chaîne tout comme pour les contenus de MBC1. MC Vision avait donc proposé de payer ces droits. Chose qui n'a pas eu l'approbation de la MBC. Du coup les téléspectateurs de MBC Sat seront pénalisés. MC Vision estime que c'est uniquement à Maurice qu'une chaîne publique a décidé de ne pas offrir les 28 matches sur MBC Sat alors qu'ils seront disponibles gratuitement sur YSTV via la TNT et le service MyT Home. La MBC s'est défendue des accusations de MC Vision. Selon son directeur général, Anooj Ramsurrun, l'accord entre la station publique et New World TV l'empêcherait de transférer les droits à une chaîne satellitaire. Sauf que la MBC a obtenu des droits Free To Air pour les 28 matches et propose l'intégralité en Pay TV (abonnement) aux Mauriciens.

Où regarder les matchs à la télé ?

Contrairement à Canal+, Dstv détient des droits anglophones pour le continent africain à travers Multichoice et SuperSport International. Parabole Maurice ne diffusera pas la Coupe du monde mais n'a pas communiqué officiellement alors que MyT Home propose les matches via son service streaming Showmax aux abonnés existants ou l'ajout du forfait à Rs 500 (sous contrat de 12 mois minim u m ) . L a MBC proposera 28 matches sur TNT et le service MyT.

La retransmission mobile à la rescousse ?

Pour voir l'intégralité des 68 matches, la MBC propose une formule à Rs 210 pour visionner les matchs sur tablette, téléphone portable ou Android box via son application. Il existe aussi une formule de streaming par MyT Mobile, Showmax Pro Mobile, qui permettra aux abonnés d'avoir accès à cette formule au coût de Rs 1 000 en standalone. L'offre est proposée à Rs 625 aux abonnés prépayés et elle expire 30 jours après l'activation.

Comment activer l'accès sur MBC Play App ?

Il suffit d'envoyer un message soit "MBC" au numéro suivant : 5942 9687. Des instructions seront envoyées pour télécharger l'application sur PlayStore et AppStore. Une fois l'installation complétée, les match events vont apparaître et il faut one-time password envoyé par WhatsApp. Réglez alors les frais de Rs 210 via l'appli Pop ou une carte bancaire. D'autres options de mobile banking seront ajoutées sous peu.

Comment projeter les matches de son portable ou sa tablette ?

Il faut s'équiper d'un adapteur HDMI à USB Type C, Lightning (iPhone ou iPad) ou Micro USB. Il suffit de brancher le câble HDMI de votre téléviseur sur l'adapteur et projeter de son portable sur votre téléviseur. Le câble coûte entre Rs 1 000 et Rs 1 500 dans les commerces électroniques et informatiques.