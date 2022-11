Afrique: Participation du Maroc à Djerba au XVIIIème Sommet de la Francophonie

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le Sommet est la plus haute instance de la Francophonie et se réunit tous les deux ans. Présidé par le chef d'Etat ou de gouvernement du pays hôte jusqu'au Sommet suivant, il définit les orientations de la Francophonie au niveau mondial.

La cérémonie de clôture sera marquée par l'adoption de la "Déclaration de Djerba" et autres documents du Sommet qui détermineront les mécanismes et actions de l'organisation dans les années à venir.

Tenu les 19 et 20 novembre courant sous le thème "La Connectivité dans la diversité - le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone", ce sommet a débattu de la coopération économique au sein de l'espace francophone, un domaine où le Royaume du Maroc a amplement contribué dans le cadre de la transformation digitale, ainsi que des moyens à même de promouvoir la langue française dans le cadre du multilinguisme au sein de cet espace ainsi que des questions régionales et internationales de l'heure.

Le Royaume est représenté à ce sommet par une délégation conduite par Mme Nadia El Hnot, directrice de la coopération et de l'action culturelles au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et représentante personnelle du chef de gouvernement auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie.

