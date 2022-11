Ile Maurice: Conférence de presse du gouvernement - Hurreeram "happy", Balgobin explose (presque) de colère...

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Hurreeram a aussi évoqué l'affaire de la hit-list, comprenant des noms de journalistes, politiciens et autres opposants au pouvoir, en qualifiant des membres de la presse de "drama queens". Il a avancé que les montages photos de couleur orange et hautement communales ne sont pas l'oeuvre de proches du gouvernement mais que le but était de leur faire porter le chapeau. Il a qui de plus félicité les policiers qui font un "très bon travail".

Il a aussi abordé la Coupe du monde de football en défendant la Mauritius Broadcasting Corperation. Selon lui, la télévision nationale a obtenu des droits de diffusion des matches à elle seule de New World TV et la polémique s'arrête là.

Deepak Balgobin et Bobby Hurreeram étaient tous deux face à la presse, hier samedi le 19 novembre. Le ministre de la Technologie est revenu en premier, sur la question de Joanna Bérenger concernant les Rs 28 millions dépensées pour le premier nanosatellite mauricien MIR-SAT 1 - qui a fini par se désintégrer, rappelons-le, un an après avoir capturé moins d'une centaine de photos... Le ministre, qui a fait parler de lui lors de l'épisode "laptop explosé" a soutenu que la députée mauve n'y connaissait absolument rien en technologie spatiale et qu'elle ne faisait que de la "demagozi kouma so papa". Il semblait sur le point d'exploser de colère, en expliquant que les Rs 28 millions déboursées comprenaient non seulement le coût du satellite mais aussi toute la logistique d'un tel projet, dont une ground station.

