Tunisie: Sommet de Djerba - Le président Saïed plaide pour un "suivi concret" des recommandations

Il s'est déclaré convaincu de voir les engagements y découlant se concrétiser en " action solidaire et réalisations concrètes à la hauteur des attentes des peuples de l'espace francophonie, dont notamment les femmes et les jeunes. ".

Et le président Saïed d'ajouter que les décisions insérées dans la Déclaration de Djerba et aux documents de référence du Sommet traduisent parfaitement la ferme détermination pour " plus d'ouverture, de dialogue, de concertation et de soutien mutuel et la volonté d'apporter des solutions innovantes aux défis multidimensionnels auxquels les pays francophones sont confrontés. "

Ces documents, dont notamment la Déclaration de Djerba, la résolution sur les situations de crise et de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, font encourir des engagements incombant aux Etats, a fait savoir le chef de l'Etat.

