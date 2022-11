Algérie: Santé - Nécessité d'élargir le dépistage précoce pour prévenir le cancer du sein

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La responsable a annoncé la "réhabilitation des services techniques et la coordination entre les secteurs public et privé pour remédier aux dysfonctionnements enregistrés", d'autant plus que les pouvoirs publics entendent "lancer le système de contractualisation pour soulager le malade".

Le spécialiste a souligné l'importance de poursuivre les campagnes de sensibilisation pour prévenir cette maladie qui cause la mort de plus de 3 500 femmes par an.

Lors des journées scientifiques consacrées cette année à la prévention du cancer du sein, Dr Boukhtouche a insisté sur l'impératif de renforcer le dépistage et le diagnostic par l'imagerie médicale (mammographie) et de l'élargir à toutes les régions du pays, à travers la réduction de son coût et son remboursement par la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), pour juguler cette maladie qui arrive en tête des types de cancer répandus en Algérie.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.