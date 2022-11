Soudan: Les relations bilatérales entre le Soudan et l'Algérie

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Murad a indiqué que les deux pays cherchent à développer la coopération économique et commerciales dans de divers domaines surtout de l'énergie et du pétrole.

Mourad a souligné lors de son discours à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution de libération à Fatih en novembre 1958, que les relations bilatérales entre le Soudan et l'Algérie s'étaient développées remarquable à travers des visites mutuelles, plus récemment, la participation du Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Lieut-Gén. Abdel Fattah Al-Burhanet au sommet arabe qui a eu lieu à Algérie.

Khartoum — L'ambassadeur de la République algérienne au Soudan, Murad Assad a salué le soutien diplomatique et matériel trouvé dans la cause algérienne par des amis, des frères arabes et des musulmans, en particulier, le Soudan, qui a apporté le soutien politique et financier à la révolution algérienne en cette période difficile, souhaite au Soudan de surmonter la crise actuelle et de préserver sa sécurité, sa stabilité et son unité.

