Afrique: Foot/ Amical (Suède-Algérie 2-0 ) - L'Algérie perd sur des erreurs fatales

Au final, les Verts ont raté leur sortie sur le plan comptable (2-0), mais avec des signes encourageants durant au moins une bonne partie de la 1re période. Du coup, l'équipe termine une année 2022 dans le dur, comme elle a commencé, confirmant que beaucoup de choses reste à revoir d'ici le mois de mars et le retour des éliminatoires de la CAN TotalEnergies - Côte d'Ivoire 2023 avec la double confrontation face au Niger.

En deuxième période, le sélectionneur Belmadi a opté pour un 3-5-2 et Bentaleb en sentinelle et Bennacer et Atal en renfort sur les côtés. Mais l'équipe n'a pas eu le temps de le mettre en exécution qu'une erreur de Touba (glissade au moment de dégager le cuir) a permis à Gy?keres de chiper le ballon et de servir Claesson, auteur du second but à la 47'.

Le premier lorsque Ramy Bensebaini a écopé d'un carton rouge (deux jaunes) suite à une faute sur un attaquant suédois. Une sanction non sans conséquence puisque quelques minutes après M'Bolhi a dû s'employer pour annihiler les tentatives de Claesson (41') et Augustinsson (44'). Le deuxième fait était le penalty accordé aux Suédois dans la dernière minute de la 1re mi-temps qu'Emil Forsberg a transformé, permettant à son équipe de rejoindre les vestiaires avec un avantage d'un but (1-0).

Les coéquipiers du capitaine Mahrez ont bien débuté la rencontre et pouvaient trouver le chemin des filets par Slimani dès la 6e minute, mais l'avant-centre des Verts a mal ajusté son tir. Les incursions des joueurs algériens ont secoué, quelques peu, la défense scandinave. Mais au fort moment du match et à la 34e, deux faits de jeu sont venus chambouler complètement la physionomie de la rencontre.

Pour cette deuxième rencontre de la fenêtre FIFA du mois de novembre, le sélectionneur Djamel Belmadi avait remanié son onze entrant, par rapport à celui qui a débuté le match contre le Mali (1-1), il y a trois jours à Oran. Face à la Suède, huit changements avait été opéré dès le départ avec: M'Bolhi, Atal, Bensebaini, Zerrouki, Bentaleb, Slimani, Bennacer et Belaili qui ont débuté le match, alors que seuls Mandi, Touba et Mahrez étaient présents.

