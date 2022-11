Afrique: Le Maroc dans le top 10 en termes d'achats de billet et de réservations d'hôtel

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Atout majeur des "Diables rouges", l'attaquant de 29 ans poursuit sa convalescence et manquera les deux premières rencontres, mercredi face au Canada et dimanche face au Maroc, selon une source proche de l'équipe belge, citée par des médias. Les demi-finalistes du Mondial-2018 espèrent le récupérer pour le sommet annoncé du groupe F face aux vice-champions du monde croates, le jeudi 1er décembre.

Grâce à la politique sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plusieurs grands stades ont été construits au Maroc, en plus d'infrastructures de qualité permettent au Maroc d'organiser les plus grands événements sportifs mondiaux, a souligné M. Setri notant que le Qatar surprendra le monde avec une édition de Coupe du Monde exceptionnelle et réussie à tous les niveaux, l'ambassadeur marocain a indiqué que l'Etat du Qatar et avec lui les Arabes, prouveront lors de cette édition et des manifestations parallèles que les Arabes sont capables de relever les défis.

Invité de l'émission "Qatar Jahiza," diffusée sur la chaîne BeIn Sports, le diplomate marocain a noté que cet événement mondial connaîtra une présence record du public marocain, composé des supporters qui feront le voyage depuis le Royaume et des Marocains vivant au Qatar, dans les pays voisins et ailleurs.

