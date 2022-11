Algérie: Mondial-2022 - Une cérémonie d'ouverture à l'accent olympique

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale Doha et inauguré le 30 novembre 2021, le stade Al-Bayt, d'une capacité de 60.000 places, tient son nom des 'bayt al sha'ar', les tentes traditionnellement utilisées par les populations nomades du Qatar et de la région du Golfe.

Al Khor (Qatar) — Le Mondial-2022 débute, dimanche au Qatar, par le match d'ouverture opposant le pays hôte à l'Equateur (19h00 heure algérienne), mais aussi par une cérémonie d'ouverture, "mêlant tradition qatarie et culture universelle" et avec pour tête d'affiche l'un des membres du célèbre groupe de K-pop BTS, ont annoncé les organisateurs.

