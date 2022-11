Ile Maurice: Grève de la faim - Nishal Joyram reçoit du soutien

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Nishal Joyram qui a entamé son cinquième jour de grève de la faim hier, explique que les techniciens ont mal géré le dossier et ne travaillent pas dans l'intérêt du petit peuple. Son combat, rappelle-t-il, n'a rien de politique et il demande ainsi au gouvernement d'agir avant que d'autres personnes ne se joignent à la bataille.

Navin Ramgoolam et Patrick Assirvaden, notamment, ont rendu visite à Nishal Joyram hier samedi le 18 novembre, à la cathédrale de Port-Louis. Soutenant la cause du gréviste, le chef de file des rouges a soutenu que le prix des carburants est à la baisse au niveau mondial et qu'il prend l'engagement de faire baisser les prix à Maurice également, une fois au pouvoir. "Lekonomi pe mor, labank Moris bankrout...", a déclaré l'ancien Premier ministre. Il a ajouté trouver proprement scandaleuse, la réponse donnée par le directeur de la State Trading Corporation, Rajiv Servansingh, à Nishal Joyram - qu'il n'est pas possible de baisser actuellement les prix des carburants car il faut payer les pensions de vieillesse. "C'est du vol en plein jour", selon le leader des rouges, qui appelle le gouvernement à mettre la politique de côté et à prendre le dossier en main.

