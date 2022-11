Algérie: La croissance économique hors hydrocarbures s'élèvera à 5,6% en 2023

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Par ailleurs, les secteurs de l'industrie et du Bâtiments et Travaux publics (BTP) devront atteindre respectivement des taux de 8,5% et 5,6%, bénéficiant d'une hausse des dépenses d'équipement et de plusieurs avantages offerts aux investisseurs à la faveur de la nouvelle loi relative à l'investissement, en plus de l'extension des zones industrielles et la reprise des activités de plusieurs entreprises.

