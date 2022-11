Ile Maurice: Un singe enragé sème la terreur à Valton

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Jusqu'à ce qu'il pénètre chez la famille Coolen vers 8 heures du matin le mardi 15 novembre. "Mes deux petites filles et mon petit-fils étaient dans le salon, ils regardaient des dessins animés quand il est entré dans la pièce. Il a ouvert la porte pour rentrer. Les deux plus grandes se sont enfuies mais mon petit-fils de trois ans n'a pas eu le temps de s'échapper, il l'a mordu au pied", explique la grandmère des enfants. Affolé par les cris des enfants, les parents et la grandmère se sont rendus dans la pièce. "Nous avons réussi à enfermer le singe à l'intérieur du salon et nous avons téléphoné aux autorités."

Plusieurs habitants ont porté plainte au poste de police de la localité. Et pendant des jours entiers, les officiers de la SMF et du National Parks and Conservation Service (NPCS) du ministère de l'Agro-industrie ont essayé de l'attraper, en vain.

Plus loin, un autre voisin confie que le singe a également semé la pagaille dans un enterrement et lors de l'anniversaire d'un enfant. "Linn rant dan laniverser sa zanfan la, linn massakré so gato apré linn rod mord bann zanfan ki ti la-la. Koumma dir li ti possédé." Pendant plusieurs jours racontent les habitants, l'animal est passé de maison en maison en détruisant tout sur son passage, mordant tous les enfants qu'il voyait et en agressant tous les adultes qui essayait de le contrôler.

Suraj Ajodhea en témoigne. Depuis le samedi 12 novembre, sa fille de quatre ans ne ferme plus les yeux et a constamment peur. "Ce jour-là, le singe a pénétré dans la maison par une fenêtre. Il s'est faufilé entre les antivols et est allé directement dans la chambre où se trouvait ma fille. Il a sauté sur elle et l'a mordue à la jambe. Il allait l'attaquer une nouvelle fois mais mon épouse s'est intercalée."

Il faisait à peu près un mètre de long lorsqu'il se mettait debout, assurent des villageois. "Il a terrorisé tout un quartier et surtout les enfants, il semblait avoir une aversion particulière envers eux... D'ailleurs, il a attaqué plus d'une dizaine d'entre eux et certains en portent toujours des séquelles physiques et psychologiques."

Ils n'en reviennent toujours pas. Pendant trois semaines environ et ce jusqu'au mardi 15 novembre, les habitants de Valton, à MontagneLongue, ont vécu un véritable cauchemar. Le coupable : un singe plus que farceur. "Nou ti koumadir dan fim horer. Bizin ferm partou res dan lakaz."

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.