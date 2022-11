Algérie: Le rôle des Imams dans la sensibilisation au centre des prêches de mosquées

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

De son côté, le chargé de communication à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le Commandant Rabah Benmahieddine, a indiqué que la DGPC "œuvre à intensifier l'action de sensibilisation à la prévention contre les risques de fuite de gaz, et ce dans le cadre de la campagne nationale lancée à cet effet", rappelant que "le dernier bilan des accidents d'asphyxie au monoxyde de carbone fait état de 10 personnes décédées et de près de 250 autres secourues".

Il a en outre souligné "la poursuite du travail avec les différents partenaires pour l'organisation et la généralisation des campagnes de sensibilisation et des journées d'études au niveau des différentes structures religieuses à travers l'ensemble du territoire national, et dans le cadre des programmes visant à associer toutes les franges de la sociétéà la sensibilisation sur les risques de fuite du gaz".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.