Algérie: Nécessaire coordination entre les industriels pour répondre aux besoins nationaux en marchandises

"Les établissements industriels locaux doivent s'employer à fournir divers produits et matériaux pour répondre aux besoins des entreprises nationales, notamment en matières premières, pour le développement de l'économie nationale", a souligné le ministre, lors de sa visite à l'établissement public économique des industries mécaniques et accessoires "Orsim" à Oued R'hiou.M. Zeghdar a également appelé les responsables de l'établissement public à promouvoir leurs produits par le système de sous-traitance pour renforcer la production nationale et limiter les importations.

Relizane — La coordination entre les industriels est nécessaire pour répondre aux besoins nationaux en biens et matériaux et pour renforcer la production nationale, a indiqué dimanche de Relizane le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar.

