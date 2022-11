Algérie: Transport - Interruption temporaire des téléphériques Maqam Echahid et Palais de la culture

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les deux entreprises ont annoncé, dans un communiqué commun, "l'interruption momentanée de l'exploitation commerciale des téléphériques du Mémorial Maqam Echahid et celui du Palais de la culture, respectivement du 20 au 22 novembre et du 22 au 24 novembre, dans le cadre d'une opération de maintenance régulière des installations des téléphériques".

