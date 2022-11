Algérie: Rekhroukh reçoit une délégation du FMI

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les deux parties ont également évoqué le partenariat entre les secteurs, public et privé et leur avenir en Algérie, conclut le communiqué.

A cette occasion, le ministre a informé la délégation des efforts consentis par l'Algérie pour la promotion et le développement du secteur et des projets futurs inhérents au dessalement d'eau de mer et au réseau de voies express, précise la même source.

Alger — Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu dimanche à Alger une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Mme Verdier Geneviève avec laquelle il a examiné plusieurs questions relatives au secteur et les moyens de les développer, indique un communiqué du ministère.

