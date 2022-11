Ile Maurice: Transports en commun - Les mains des pervers se baladent

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Notre interlocuteur explique que très souvent, les femmes ne veulent pas venir de l'avant et dénoncer ces cas. "Nous employés ne pouvons rien faire si la passagère ne nous dit pas qu'elle a besoin d'aide. Des fois, nous nous interposons entre victimes et pervers; puis la victime se rétracte et ne veut pas porter plainte. Lerla nou gagn enta zouré ek misié-la, plito pa rant ladan..." Il insiste que chaque femme qui se sent en danger, harcelée, intimidée ou humiliée dans les transports en communs doit se tourner vers le receveur. "Nous allons à notre tour nous diriger vers le poste de police le plus proche ou téléphoner à la police pour savoir quoi faire..." Ce qui est certain, c'est que ce phénomène, qui dure depuis des années, est loin d'être passager...

On a toutes, à un moment donné, eu affaire à une personne un peu trop invasive dans les transports en commun, notamment les autobus. Un homme qui essaie d'engager la conversation, qui vous complimente ou qui essaie d'apprendre à vous connaître pendant un trajet en espérant vous soutirer votre numéro de téléphone avant que vous ne descendiez. Mais, dans plusieurs cas, les choses vont plus loin et c'est alors qu'on voit arriver leurs mains trop baladeuses. Si quelques femmes préfèrent rester tranquilles et "subir" pour ne pas créer de scène, se sentant souvent embarrassées et coupables de la situation, d'autres décident de ne plus se laisser faire.

Cette semaine, une femme a dénoncé sur les réseaux sociaux, son expérience dans un autobus. Un homme qu'elle ne connaissait pas et qui était assis à côté d'elle a essayé de la "toucher". Elle ne s'est pas laissé faire et a même partagé la photo du "pervers" sur Facebook après les faits. Ce qui a fait réagir de nombreuses internautes. Ces comportements, expliquent plus d'une, sont toujours bel et bien présents...

