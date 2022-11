Algérie: Intempéries - La Protection civile appelle les citoyens à davantage de vigilance

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En cas d'infiltration d'eaux pluviales au domicile, couper l'électricité et le gaz et prévoir des moyens d'éclairage de secours telles que les lampes des piles de rechange.

Dans le même contexte, la Protection civile rappelle aussi la nécessité d'accompagner les enfants, pour aller à l'école en choisissant le chemin le plus sûr et en faisant attention, lors de vents violents, aux câbles électriques.

Il est également nécessaire, de rester loin des Oueds et bords d'Oueds et de sensibiliser les enfants sur les dangers de se rapprocher des Oueds, éviter les tentatives de traverser les torrents, de se mettre à l'abri sous les tunnels ou sur les ponts.

Ainsi, les services de la Protection civile ont rappelé aux conducteurs, l'importance de réduire la vitesse, d'allumer les feux même en plein jour, de respecter la distance de sécurité et d'éviter les manœuvres dangereuses et d'éviter de conduire sur une route inondée.

Suite aux perturbations climatiques notamment les fortes chutes de pluie annoncées par la météo pour les prochains jours, la direction générale de la Protection civile, appelle les citoyens à "davantage de prudence et de vigilance et à suivre les consignes de sécurité afin d'éviter les dommages qui peuvent survenir dans de telle situation", précise la même source.

