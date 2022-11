Ile Maurice: Covid-19 - 118 cas actifs, la "quarantine period" étendue jusqu'en février

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les tests dans les hôpitaux se font qui plus est de plus en rares à l'étranger. Au RoyaumeUni, les patients doivent effectuer des tests PCR auprès des pharmacies ou laboratoires. Au cas contraire, les tests rapides sont toujours utilisés et gratuits. En Europe et aux États-Unis, la surveillance est de mise car le virus circule toujours. Avec l'arrivée de l'hiver et les périodes de fête, le nombre de cas pourrait repartir à la hausse. En sus de la grippe saisonnière et une épidémie de bronchiolite, comme en France.

Par ailleurs, les tests effectués dans les flu clinics ne seront plus automatiques. Avant, il fallait communiquer des informations sur son état de santé et ses détails personnels pour faire le test. Désormais, ce sera après consultation et avis d'un médecin que le patient sera soumis à un test du Covid. Le ministre de la Santé Kailesh Jagatpal confirme que c'est à la discrétion du médecin qu'un test de dépistage de la Covid sera réalisé. Si la personne présente des symptômes proches du Covid, elle sera soumise à un test. Durant la vague Delta, le dépistage se faisait presque exclusivement avec des tests rapides et PCR dans des laboratoires privés. Depuis, les tests sont commercialisés dans les pharmacies.

La situation sanitaire à Maurice n'est pas préoccupante, selon les autorités. Bien que le nombre de cas de Covid-19 soit en hausse, passant de 81 cas actifs au 9 novembre à 118 au 16 novembre. De ce nombre, il y a eu 41 admissions au New ENT Hospital et un décès attribué au virus. La Quarantine Period sera étendue le 30 novembre jusqu'au 28 février 2023.

