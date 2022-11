Madagascar: Mondial 2022 - " Je vois Lionel Messi remporter la Coupe du Monde ", dixit Rabesandratana

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Selon moi, celui qui a le plus de chances de remporter cette Coupe du Monde est Lionel Messi ", a estimé l'ancien coach des Barea, Eric Rabesandratana. L'ex-footballeur du PSG a été choisi par le groupe New World TV parmi les commentateurs des matches pendant la coupe du Monde au Qatar. " Bien évidemment, le Brésil a également des arguments. En troisième position je mettrai l'Espagne. (... ) Lionel Messi un peu plus, pourquoi ? Parce que j'ai vu passer quelque chose d'assez amusant. Quand Ronaldinho est arrivé au PSG, l'année d'après, il a gagné la Coupe du Monde. Kylian Mbappé arrivé au PSG, dans la foulée, il a remporté la Coupe du Monde. Et cette année, on a Lionel Messi ", selon encore ses analyses. Tous les matches seront diffusés en intégralité sur cette chaîne africaine. Le Franco-malgache sera épaulé par d'autres chroniqueurs à savoir Christian Jean Pierre, Eric Di Meco, Smaïl Bouabdellah, Benoît Cheyrou, Salim Baungally dans les commentaires du Mondial.

