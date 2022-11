Madagascar: Sainte-Marie - 4e meilleure destination de voyage au monde pour 2023

Travel Lemming, un guide de voyage en ligne basé aux Etats-Unis vient de publier une liste de 50 meilleures destinations de voyage au monde qui méritent d'être découvertes pour l'année prochaine. Et l'île Sainte-Marie, située au large de la côte Est de Madagascar, est classée au 4e rang mondial comme étant une destination phare qui attire les amateurs de sensations fortes et les passionnés de la nature ainsi que de la plage. Au niveau du continent africain, c'est la première destination la plus attrayante. En effet, cette île est un excellent choix pour une incroyable escapade à la plage. On y trouve également de nombreux sites historiques et culturels à découvrir, pour ne citer que le cimetière des pirates et la première église catholique bâtie dans la Grande île.

Affluence de touristes

L'Ile aux nattes fait également partie des sites touristiques les plus attrayants à Sainte-Marie, sans oublier l'observation des baleines et l'organisation de randonnées surtout en VTT pour découvrir la nature et la biodiversité locale. Les plongées avec tuba ou sous-marine et l'existence de piscines naturelles sacrées constituent un autre atout pour ceux qui s'intéressent à la destination à part entière. " Peu d'endroits offrent une telle diversité que Madagascar ", selon Travel Lemming qui est une publication de premier plan dans la promotion des destinations émergentes dans le monde, consultée par plus de six millions de voyageurs internationaux. Depuis la réouverture des frontières, une affluence de touristes venant des quatre coins du monde viennent y séjourner, surtout pendant la saison des safaris de baleines. Des paquebots transportant des touristes haut de gamme y ont également fait escale ces derniers temps.

Ambassadeur de la destination

Par ailleurs, l'éductour organisé tout récemment par le ministère du Tourisme en collaboration avec l'Office National du Tourisme de Madagascar, a en même temps porté ses fruits. En effet, les Tours Opérateurs émetteurs invités à y participer, ont manifesté leur entière satisfaction lors de la découverte de l'île Sainte-Marie. Ils s'engagent même à être les ambassadeurs de la destination tout en envisageant d'envoyer des clients à y séjourner dès l'année 2023. Il est à rappeler que certains d'entre eux n'ont pas encore connu la destination mais ils sont convaincus que c'est une des meilleures destinations à découvrir, comme l'indique le Travel Lemming.