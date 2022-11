Madagascar: Malformations - Sept cent cinquante opérations à réaliser

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'Operation smile tour est partie samedi pour être au chevet de cent soixante patients. " Notre équipe va offrir des soins complets à nos patients, à savoir des soins nutritionnels, bucco-dentaires, orthophoniques et psycho-sociaux", explique Mirana Rakotomalala, country manager d'Operation smile in Madagascar. L'ONG a, également, fait un don de plus de quarante poches de sang au centre régional de transfusion sanguine d'Analamanga qui réserve de poches de sang à leur disposition pour prévenir les besoins en cas d'urgence.

Cette fille de 1 an a des difficultés à manger et à parler, avec cette malformation. " Ses nourritures passent dans les fosses nasales ", enchaine sa mère, samedi. En attendant l'ouverture de la campagne d'intervention chirurgicale de 2023, cette ONG va sillonner la route nationale 7 jusqu'à Toliary, du 19 au 29 novembre, pour offrir des soins non-chirurgicaux de la fente labio-palatine aux patients localisés sur cette zone, dans le cadre de la célébration de son 40e anniversaire.

Plus de sept cent cinquante personnes avec une fente labio et/ou palatine seront opérées en 2023. L'Organisation non gouvernementale (ONG) "Operation smile" va sillonner Madagascar pour identifier et opérer, gratuitement, les enfants avec ces malformations congénitales au niveau du visage. C'est une aubaine pour les enfants qui vivent avec ce qu'on appelle, notamment, "un bec de lièvre". " Nous n'avons pas le moyen de faire cette intervention chirurgicale, alors nous cherchons des opérations gratuites, comme celle-ci. Nous sommes déjà allés à Mahajanga pour tenter d'être parmi les bénéficiaires de cette opération, cette année. Mais nous sommes rentrés bredouilles car les places étaient déjà complètes. Finalement, c'est au mois de février que ma fille sera opérée", lance Clara, mère de Fanambinana, qui vit avec une fente palatine.

