Madagascar: Covid-19 - 195 cas recensés la semaine dernière, la courbe ascendante fait un bond

Les 195 cas indiqués dans les dernières statistiques sont localisés, en grande partie, à Analamanga où 157 cas ont été enregistrés, le reste étant localisés dans huit autres régions, à savoir Anosy (12 cas) : Vakinankaratra (8 cas) ; Atsinanana (8 cas) ; Menabe (4 cas) ; DIANA (3 cas) ; et enfin les régions SAVA ; Boeny et Androy, avec 1 cas chacune. Actuellement, 264 cas actifs sont recensés, dont 3 formes graves. En revanche, aucun nouveau décès n'est à déplorer. Le nombre des décès liés à la Covid-19 officiellement recensés à Madagascar, reste à 1 411.

195 cas de Covid-19 la semaine dernière, entre le 12 et le 18 novembre 2022. Parmi eux, 173 nouveaux cas et 22 autres cas relevés au titre du contact tracing. Ces dernières statistiques révèlent un grand bond par rapport au nombre de nouvelles contaminations de la semaine précédente, du 5 au 11 novembre, au cours de laquelle 71 nouveaux cas ont été enregistrés. En effet, d'une semaine à l'autre, le nombre de ces recensés représente un chiffre plus de deux fois plus élevé. Encore trop tôt pour parler de nouvelle vague, mais la tendance à la hausse semble se confirmer sur plusieurs semaines successives.

