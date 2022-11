Madagascar: Bibianna feat Big Mj - Tsaitatsaitaka, un duo spécial pour les fêtes de fin d'année

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En outre, l'objectif des artistes c'est, non seulement de faire passer le message mais également, d'inonder les ondes et surtout être diffusé à la télé, voire être dans le classement des meilleurs musiques de la semaine, pourquoi pas de l'année. Alors, il faut à tout prix s'investir. Donc, réaliser une vidéo de qualité est très significatif. Le clip de Bibianna et Big Mj a une haute résolution d'image. Le détail et les scripts sont minutieusement étudiés. Bibianna est là, elle espère contrôler le " game " !

