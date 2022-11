Madagascar: Saison des pluies - Des riverains se préparent à la montée des eaux

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ses voisins ont déjà acheté des planches et des bois ronds pour en construire des petits ponts avec lesquels ils vont pouvoir circuler à l'intérieur de leur maison, au cas où l'eau monte. Ils envisagent de faire des provisions de nourriture. " On devrait acheter du riz et des légumes secs, pour éviter de sortir de chez nous, lorsque l'eau monte, mais nous n'avons pas les moyens ", lance Saya Tolojanahary, une jeune mère de famille. Les inondations sont un fléau auquel les habitants des bas-quartiers de la ville d'Antananarivo échappent rarement, à chaque saison des pluies. La dernière saison des pluies qui a été, particulièrement, fatale pour Antananarivo.

À notre retour à la maison, au mois de mai, il n'y avait presque plus rien à la maison. J'ai dû acheter des marmites, des cuvettes, un matelas, avec le Tosika Fameno, car ce qu'on avait a été pillé ou détruit par l'eau", témoigne Clotilde Razanamalala, une habitante de ce quartier. Cette mère de famille prévoit de demander au propriétaire de sa case, qu'elle loue 20 000 ariary par mois, d'élever le plancher. " C'est moi qui vais acheter les clous et lui, les planches. Si le sol est élevé, cela protégera, au moins, le matelas. Comme ça, nous ne serons pas obligés de quitter notre chez nous, en cas d'inondations", lance cette mère qui vit dans ce quartier depuis 10 ans.

