Madagascar: LFI 2023 - Une hausse des salaires des fonctionnaires en vue

Selon la LFI, cette augmentation de la masse salariale est conforme aux principes négociés avec les bailleurs de fonds. " Ce taux est en ligne avec celui fixé par le Fonds Monétaire International (FMI) dans le cadredu programme de la Facilité Elargie de Crédit (FEC). La maîtrise de la masse salariale est indispensablepour éviter qu'elle représente une part trop importante du Budget de l'Etat et pénalise le montant ducrédit disponible pouvant être affecté aux projets d'investissements publics et aux transferts sociauxayant un impact positif sur la croissance économique et le niveau de vie de la population. En 2023, ellereprésente 22,11% du total des dépenses publiques et 41,85% des recettes fiscales nettes ". A noter que la masse salariale est constituée du traitement et des indemnités des agents de l'Etat, ainsi que de la part patronale qui représente la contribution de l'Etat au financement des pensions de ses agents. Normalement, le salaire du secteur privé sera aussi révisé à la hausse.

effectués en 2021 (30 officiers de police et 20 commissaires de police) et 2022 (1 500 élèves

6 010 recrutements directs. " L'objectif est de garantir l'accès à l'éducation et aux soins de santé à toutela population malgache, élément clé de la lutte contre la pauvreté, et d'assurer la sécurité et le respectde l'exécution des lois à travers tout le pays. Le renforcement du rôle de l'Etat, à travers ces secteursprioritaires, est une condition indispensable à la réussite du Plan d'Émergence pour Madagascar ". La répartition des nouveaux postes budgétaires se présente comme suit : 3 943 postes pour le ministère de l'Education Nationale, 500 postes pour le ministère de la Santé Publique, 712 postes pour le ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel, 1 270 postes pour le ministère de la Justice, 1 420 postes pour le ministère de la Sécurité Publique, 830 postes pour le ministère de la Défense Nationale et 823 postes pour le Secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie Nationale. Hormis ces nouvelles créations, 2 955 agents sortants de formation sur concours administratifs

Le projet de loi de finances initiale 2023 prévoit, en effet, une hausse de la masse salariale globale pour 2023. Avec, entre autres impacts directs, une révision à la hausse des salaires des agents de l'Etat. " En 2023, la masse salariale est estimée à 3 623,9 milliards d'ariary, soit 5.1% du produit intérieur brut (PIB)nominal ", précise la LFI. Ce qui représente une augmentation de +386,3 milliards d'ariary, soit +11,93% comparée à celle de l'année dernière. Cette augmentation de la masse salariale s'explique par plusieurs raisons dont la plus attendue est probablement la hausse des salaires des fonctionnaires. La LFI parle plus précisément de " majoration des salaires pour maintenir le pouvoir d'achat des agents de l'Etat". Les modalités pratiques de cette hausse seront certainement précisées et annoncées par le président de la République courant janvier. On rappelle que l'année dernière l'augmentation a été faite en fonction des catégories, avec notamment +5% pour le salaire le plus élevé, +13% pour le salaire intermédiaire et +25% pour les salaires les plus bas.

