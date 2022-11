Madagascar: Football - Pro League - Les grands clubs démarrent en trombe

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Zanaka FC a été tenu en échec par 3FB Toliara et a dû se contenter d'un match nul (1-1), tandis que Elgeco Plus a défait Disciples FC sur le score de 1 à 0. Dans la conférence Nord, Fosa Juniors a eu raison de l'As Fanalamanga par 1 à 0. Dax et ses coéquipiers ont connu toute la peine du monde avant de venir à bout de leurs adversaires. Fely a ouvert le score à la 38e minute.

Il a fallu à Koloina, arrivé à la 70e minute, pour ouvrir le score pour la formation Andoharanofotsy. Bertho a marqué un second but après 6 minutes, ce qui a permis à son équipe de se mettre à l'abri. Mais grâce à Jean Luc, le Mama FC a pu réduire l'écart à la 87e minute. Toujours dans la conférence Sud, Jet Kintana a inauguré son premier match par une victoire face au Dato FC. Prosper a marqué l'unique but de la rencontre à la 87e minute.

